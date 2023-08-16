KION показал трейлер документалки "Жизнь по вызову.Док" о работе эскортниц

Премьера фильма намечена на 23 августа.

Российский онлайн-кинотеатр KION поделился в социальных сетях новым трейлером документального фильма "Жизнь по вызову.Док", в котором работницы секс-индустрии страны рассказывают о нелегальном бизнесе. Создателем проекта выступила журналист Когершын Сагиева, известная по работе над проектом "Наше дело. Сестры Хачатурян", а режиссером стал Родион Чепель ("Дуров", "Листьев. Новый взгляд"). Сюжет расскажет об "элитном" сегменте индустрии, в которой за одну ночь женщина может заработать такую сумму, которая превышает среднемесячную зарплату по России. Героини документального фильма расскажут о рисках, своем попадании в теневой бизнес и о том, почему продолжают заниматься этим делом. Кроме этого девушки объяснят, как складываются их отношения с близкими людьми, окружением и родственниками. Официальная п документального фильма состоится на KION 23 августа.

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Фото и видео: YouTube / kionru