Трейлер Mortal Kombat 1 посвятили бета-тесту на PS5 и Xbox Series

Игра выйдет в свет с 14 сентября.

Компания Warner Bros. опубликовала свежий трейлер грядущего файтинга Mortal Kombat 1. Ролик доступен в социальных сетях. Известно, что он посвящён грядущему бета-тестированию компьютерной игры, которое состоится в период с 18 по 21 августа 2023 года. Это мероприятие будет доступно только для игроков, которые совершили предварительный заказ и только для тех пользователей, которым доступна платформа консоли PlayStation 5 или Xbox Series X|S. Авторы проекта добавили, что во время бета-теста в игре не будет поддержки кросс-платформенной игры, а пользовательские режимы будут ограничены боями 1 vs 1, а также Классической Башней, в которой можно будет сразиться с управляемыми AI оппонентами.

Для игры пользователям потребуется интернет-соединение, дополнительно - подписка PlayStation Plus и Xbox Live Gold. Прогресс, который игроки получат в бете Mortal Kombat 1 не будет перенесён в основную версию игры. Официальный релиз финальной версии проекта намечен на 14 сентября 2023 года на PC, Switch, PS5 и Xbox Series X|S.

Вышел трейлер полнометражного мультфильма "Доктор Динозавров".

Фото и видео: YouTube / Mortal Kombat