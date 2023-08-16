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Вышел трейлер полнометражного мультфильма "Доктор Динозавров"

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Премьера картины намечена на 2025 год.

В Фонде кино во время защиты анимационных фильмов впервые показали новый трейлер полнометражного мультфильма "Доктор Динозавров". Теперь ролик опубликован в социальных сетях компанией-прокатчиком. По сюжету проекта, в семье Динозавровых назрел разлад. Отец увлечен спасением некогда знаменитого музея палеонтологии, а его сын по имени Фил в это время страдает от неразделенной любви, в то время как его сестра Линда потерялась в мире компьютерных игр. Однако в семье все меняется в тот день, когда персонажи попадают через секретный портал в доисторический мир. Официальный выход мультфильма в свет запланирован на 2025 год. 

Вышел трейлер хоррора по сказке "Златовласка и три медведя".

Фото и видео: YouTube /  Central Partnership

Теги: central partnership, доктор динозавров, мультфильм, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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