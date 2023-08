Вышел трейлер хоррора по сказке "Златовласка и три медведя"

Официальная дата премьеры фильма еще неизвестна.

В социальных сетях появился тизер-трейлер предстоящего хоррора "Златовласка и три медведя". Вслед за нашумевшим фильмом "Винни-Пух: Кровь и мед" лента мрачно переосмысляет детскую сказку на новый лад. В ролике показано, что два героя проснулись в лесу и замечают, как вокруг них бегает агрессивно настроенная Златовласка. После этого на локации появляются три человека с масками медведей на головах. Один из злоумышленников замахивается на жертв топором. Режиссером проекта заявлен Крейг Рис. В ленте главную роль исполнила украинская актриса Ольга Соломахина. В актерском составе также заявлены Джулиан Амос, Флекс Сингх, Джимми Робертс, Эбигейл Хаксли, Сьюзен Фрэнкс, Робсон Медлер, Джек Берри и Грейс Дарлинг Смит.

Никогда не входи в чужой дом без разрешения. синопсис картины

Фото и видео: YouTube / Goldilocks and the Three Bears: Death and Porridge