Свежий трейлер Battlefield 2042 посвятили шестому сезону и событию Redux

Новый сезон шутера запланирован в октябре 2023 года.

Создатели компьютерной игры Battlefield 2042 представили в социальных сетях трейлер грядущего шестого сезона, а также особого события - Redux. Это мероприятия продлится шесть недель, начиная с 29 августа. Оно предложит всем желающим пользователям все предыдущие сезонные события, ограниченные одной неделей каждое. Игроки, которые примут участие в таком проекте, смогут получить все пропущенные награды, испытать различные режимы. Также в рамках Redux можно будет зарабатывать специальные ленты для открытия наград в таких проектах как All Out Warfare и Portal, а также выходные с двойным опытом для быстрой прокачки персонажей. Официально шестой сезон шутера стартует в октябре 2023 года.

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Фото и видео: YouTube / IGN