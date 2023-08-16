Вышел трейлер триллера "Прелесть" с Меньшиковым и Янковским

Премьера картины запланирована на 2023 год.

Онлайн-кинотеатр PREMIER опубликовал в социальных сетх трейлер (18+) многосерийного российского триллера "Прелесть" со звёздным актерским составом. Известно, что в ролях проекта снялись лег Меньшиков, Филипп Янковский, Фёдор Федотов, Елизавета Кононова, Максим Коновалов, Вера Кинчева, Екатерина Стулова и другие. Сюжет расскажет зрителям историю о молодом "Цыгане" - автоугронщике, который забирает дорогостоящие машины" у тех, кто этого заслуживает". Юноша поставил перед собой цель по отомщению людям, которые убили его отца 20 лет назад В какой-то момент герой встречает бывшего директора аффинажного завода, который был вынужден провести многие годы в изгнании, а сейчас вернулся в город. Он рассказывает Цыгану о том, что его родитель погиб не из-за несчастного случая. Официальная премьера фильма намечена на 2023 год, однако точной даты еще нет.

Пляжный эпизод серии To the Moon получил трейлер и новое окно релиза.

Фото и видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр PREMIER