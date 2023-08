Пляжный эпизод серии To the Moon получил трейлер и новое окно релиза

Игра выйдет в свет в конце текущего года.

Новое сюжетное приключение Just A To the Moon Series Beach Episode получило трогательный трейлер от создателей, а также официальное новое окно даты выхода. Известно, что зрители увидят проект в конце 2023 года. Речь пойдет о пляжном эпизоде известной серии To the Moon, в котором авторы обещают появление знакомых персонажей из To the Moon, Finding Paradise и Impostor Factory, а также различные мини-игры. Дополнительно разработчики из студии Freebird Games запустили Kickstarter-кампанию для продвижения выхода настольной игры собственного производства To the Moon: Bestest Memories. Одним из бонусов для поддержавших игру стала возможность оставить послание для персонажей Just A To the Moon Series Beach Episode, которое можно будет выкопать из песка на пляже.

Фото и видео: YouTube / Kan Gao