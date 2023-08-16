Вышел первый геймплейный трейлер баскетбольного симулятора NBA 2K24

Релиз игры запланирован на 8 сентября.

Создатели компьютерной игры NBA 2K14 опубликовали в социальных сетях геймплейный трейлер, в котором рассказали о ключевых особенностях грядущего проекта в в долгоиграющей сери баскетбольных симуляторов. Известно, что большое внимание авторы решили уделить технологии ProPlay. Она обеспечит картинке реалистичную анимацию на консолях текущего поколения за счет анализу кадров из матчей NBA. Дополнительно такой подход позволяет сэкономить на motion capture. Однако владельцы персональных компьютеров получат версию игры с прошлого поколения консолей. Для них будут недоступны многие обновления, связанные с технологие й ProPlay и кроссплатформеннм режимом.

Официальная премьера NBA 2K24 запланирована 8 сентября на платформах PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. В этот раз на обложке проекта появится знаменитый баскетболист Коби Брайант. Для особых фанатов создатели выпускают особое издание Kobe Bryant Edition.

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Фото и видео: YouTube / NBA 2K