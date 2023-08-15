Вышел трейлер психологического триллера "Синдром" с Акиньшиной и Кяро

Фильм появится в кинотеатрах России 9 ноября.

Кинокомпания "Централ Партнершип" поделилась в социальных сетях первым трейлером драматического триллера "Синдром". Главные роли в проекте исполнили Оксана Акиньшина ("Контейнер") и Кирилл Кяро ("Эпидемия"). Постановкой картины занимался режиссер Антон Борматов, известный зрителям по сериалу "Ольга". Сценарий написан Ириной Накаряковой. Сюжет расскажет историю о жизни супружеской пары Маши (Акиньшина) и Кирилла (Кяро). Молодые люди попадают в автомобильную аварию во время ссоры. Когда пациенты просыпаются в больнице, Маша узнаёт, что получила повреждения головы, тогда как муж отделался переломом руки. В результате это ДТП приносит в судьбы персонажей новшество - супруг меняется в лучшую сторону и становится практически идеальным, отчего героине всё труднее поверить в реальность происходящего. Официальная премьера ленты запланирована на 9 ноября.

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Фото и видео: YouTube / Central Partnership