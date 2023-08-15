Аниме-сериал "Шаман Кинг: Цветы" получил первый тизер

Релиз проекта намечен на январь 2024 года.

Создатели аниме-сериала "Шаман Кинг: Цветы" (Shaman King: Flowers) поделились в социальных сетях первый промо-ролик. Известно, что проект основан на одноименной манге. Он является прямым продолжением телевизионного шоу "Шаман Кинг", выходившего в 2021 году. За производство ленты отвечает студия Bridge, известная зрителям по "Сказке о хвосте феи.В продолжении задействованы практически все авторы предыдущего аниме. Напомним, что оригинальная манга "Шаман Кинг: Цветы" рассказывала о том, что случилось через десять лет после противостояния Йо и Хао. Главным героем истории (Хана Асакура) является сын предыдущего протагониста. Во многом силы персонажа превосходят потенциал родителя, поэтому ему суждено принять участие в судьбоносных событиях. Официальная премьера аниме-адаптации запланирована на январь 2024 года.

Жюль Верн и капитан Немо в релизном трейлере Verne The Shape of Fantasy.

Фото и видео: YouTube / 「KING AMUSEMENT CREATIVE」公式チャンネル