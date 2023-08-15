Жюль Верн и капитан Немо в релизном трейлере Verne The Shape of Fantasy

Игра вышла на платформах Steam и GOG.

В стриминговом сервисе Steam и GOG вышла компьютерная игра Verne: The Shape Of Fantasy. Речь идет о пиксельном приключении, которое навевает пользователям воспоминания о классических представителях жанра родом из 90-х XX века. По сюжету знаменитому писателю Жюлю Верну вместе с капитаном Немо (в реальности — героем его собственного романа) предстоит отправиться на поиски Атлантиды. Легенда эого региона гласит о том, что в недрах Атлантиды хранится артефакт, который способен изменить ход истории и закончить войну против безжалостной "Нации". В настоящее время данный проект продаётся со скидкой как в Steam, так и GOG, но не имеет поддержки русского языка.

Вышел новый тизер сериала "Асока" с Энакином Скайуокером.

Фото и видео: YouTube / Assemble Entertainment