Вышел новый тизер сериала "Асока" с Энакином Скайуокером

Первые два эпизода сериала выйдут 23 августа.

Стриминговый сервис Disney+ представил новый сериала "Асока" по вселенной саги "Звездные войны". Шоураннерами проекта выступили Джон Фавро и Дэйв Филони.

В новом ролике показали Энакина Скайуокера, бывшего наставника главной героини, до и после его превращения в Дарта Вейдера. Сериал расскажет историю джедая по имени Асока. Ей предстоит расследовать возникающую угрозу галактике после падения Империи. Отмечается, что сюжет будет разворачиваться параллельно событиям "Мандалорца".

В главных ролях сыграли Розарио Доусон, Ларс Миккельсен, Мэри Элизабет Уинстэд и другие. Первые два эпизода сериала выйдут 23 августа.

Ранее Netflix опубликовал новый трейлер комедии с Адамом Сэндлером.

Видео: YouTube / Disney+