Вышел новый тизер сериала "Асока" с Энакином Скайуокером

Стриминговый сервис Disney+ представил новый сериала "Асока" по вселенной саги "Звездные войны". Шоураннерами проекта выступили Джон Фавро и Дэйв Филони.
В новом ролике показали Энакина Скайуокера, бывшего наставника главной героини, до и после его превращения в Дарта Вейдера. Сериал расскажет историю джедая по имени Асока. Ей предстоит расследовать возникающую угрозу галактике после падения Империи. Отмечается, что сюжет будет разворачиваться параллельно событиям "Мандалорца".
В главных ролях сыграли Розарио Доусон, Ларс Миккельсен, Мэри Элизабет Уинстэд и другие. Первые два эпизода сериала выйдут 23 августа.
Ранее Netflix опубликовал новый трейлер комедии с Адамом Сэндлером.
Видео: YouTube / Disney+
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