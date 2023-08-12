Netflix опубликовал новый трейлер комедии с Адамом Сэндлером

Премьера картина намечена на 25 августа.

Американский стриминговый канал Netflix опубликовал в социальных сетях трейлер комедии "Даже не думай приходить на мою бат-мицву", в которой снялся Адам Сэндлер, его супруга Джеки и двое их дочерей Сэди и Санни. Картина расскажет историю о двух лучших подругах, которые всегда мечтали о масштабных вечеринках по случаю достижения еврейскими девочками возраста религиозного совершеннолетия. Однако их дружбаоказывается под угрозой из-за конкуренции за внимание юноши. Официальная премьера запланирована на онлайн-сервисе 25 августа. Лента будет экранизацией одноименного романа Фионы Розенблум. В актерском составе заявлены Идина Мензел, Сара Шерман, Луис Гусман, Идо Моссери, Саманта Лоррейн, Дилан Хоффман и другие. Режиссером проекта выступил Сэмми Коэн, а сценаристом - Элисон Пек. Адам Сэндлер числится продюсером фильма вместе с Тимом Херлихи, Лесли Моргенштейн и Элизой Коплович Даттон.\

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Фото и видео: YouTube / Netflix