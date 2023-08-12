THQ Nordic анонсировала компьютерную игру Titan Quest 2

Компания THQ Nordic провела официальную трансляцию, на которой презентовала пользователям трейлер новой компьютерной игры Titan Quest 2. Эпическое ролевое приключение разрабатывают для таких платформ как персональные компьютеры, консоли PlayStation 5 иXbox Series X|S. Известно, что сюжет расскажет историю богини Возмездия, которая вышла из-под контроля. Немезида стремится получить под свое управление Судьбу и обрекает всех на вечные страдания. Главному герою предстоит оказать ей сопротивление. Известно, что создатели предложат игрокам одиночный режим, кооперативный мультиплеер и соревновательные мультиплеерные режимы, в которых можно будет сражаться друг против друга.
Отправьтесь в легендарное путешествие, что проведет вас и по великолепным пляжам, и по исполненным покоя греческим храмам, и по таким местам, где не ступала нога смертного, включая таинственную обитель самих мойр.
описание игры
Авторы обещали схватки с антическими мифическими существами, а также противниками из первого Titan Quest: ихтианами, кентаврами, сатирами, гарпиями, сиренами, грифонами. Также предусмотрена гибкая система создания персонажей. Для этого пользователю придется выбрать собственный класс, скомбинировав два мастерства подстиль игры, добавить модификаторов навыко и предметы.
THQ Nordic показала кинематографический трейлер ремейка Gothic.
Фото и видео: YouTube / THQ Nordic
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все