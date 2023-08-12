THQ Nordic анонсировала компьютерную игру Titan Quest 2

Создатели раскрыли подробности проекта.

Компания THQ Nordic провела официальную трансляцию, на которой презентовала пользователям трейлер новой компьютерной игры Titan Quest 2. Эпическое ролевое приключение разрабатывают для таких платформ как персональные компьютеры, консоли PlayStation 5 иXbox Series X|S. Известно, что сюжет расскажет историю богини Возмездия, которая вышла из-под контроля. Немезида стремится получить под свое управление Судьбу и обрекает всех на вечные страдания. Главному герою предстоит оказать ей сопротивление. Известно, что создатели предложат игрокам одиночный режим, кооперативный мультиплеер и соревновательные мультиплеерные режимы, в которых можно будет сражаться друг против друга.

Отправьтесь в легендарное путешествие, что проведет вас и по великолепным пляжам, и по исполненным покоя греческим храмам, и по таким местам, где не ступала нога смертного, включая таинственную обитель самих мойр. описание игры

Авторы обещали схватки с антическими мифическими существами, а также противниками из первого Titan Quest: ихтианами, кентаврами, сатирами, гарпиями, сиренами, грифонами. Также предусмотрена гибкая система создания персонажей. Для этого пользователю придется выбрать собственный класс, скомбинировав два мастерства подстиль игры, добавить модификаторов навыко и предметы.

THQ Nordic показала кинематографический трейлер ремейка Gothic.

Фото и видео: YouTube / THQ Nordic