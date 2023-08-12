THQ Nordic показала кинематографический трейлер ремейка Gothic

Официальна дата выхода игры еще неизвестна.

Видеопроект Gothic 1 Remake получил кинематографический трейлер. Издатель компьютерной игры THQ Nordic опубликовал ролик во время официального презентационного мероприятия. В кадре пользователи увидели Старый лагерь, расположенный в Рудниковой долине. Ранее эта локация демонстрировалась на одном из скриншотов. Однако создатели до сих пор оставили неизвестной дату релиза. Ориентировочно выпуск намечен на 2024 год. Они уточнили, что выпуск игры запланирован на таких платформах как персональные компьютеры, консоли PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Разработчики отметили, что все кадры сделаны на движке игры. А оригинальная игра также выйдет на Nintendo Switch.

В сети вышел трейлер фильма "Одним днем".

Фото и видео: YouTube / THQ Nordic