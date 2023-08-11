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В сети вышел трейлер фильма "Одним днем"

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Дата выхода фильма пока неизвестна.

Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер мелодрамы "Одним днем" режиссера Стаса Иванова. Картина стала призером кинофестиваля "Выборг".

Сюжет расскажет историю мужчины по имени Семен, который вернулся в родной город Буй, в котором не был со времен службы в армии. Ему предстоит пережить события минувших лет, а также познакомиться с юной Майей, дочерью бывшей девушки.

В фильме снялись Антон Васильев, Елизавета Струнина, Антон Кузнецов и другие. Дата выхода фильма пока неизвестна.

Ранее Netflix представил финальный трейлер фильма "Каменное сердце".

Видео: YouTube / kionru

Теги: одним днем, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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