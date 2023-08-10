Netflix представил финальный трейлер фильма "Каменное сердце"

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер шпионского боевика. "Каменное сердце". Режиссером фильма выступил Том Харпер.
Сюжет расскажет историю оперативника разведки Рэйчел Стоун. Героиня пытается помешать хакеру украсть опасное оружие с кодовым названием "Сердце".
Главную роль сыграла Галь Гадот. Также фильме снялись Алиа Бхатт, Джейми Дорнан и Маттиас Швайгхефер. Мировая премьера состоится 11 августа.
Ранее Netflix выпустил трейлер страстной драмы Fair Play со звездой "Бриджертонов".
Видео: YouTube / Netflix
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