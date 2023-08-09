Netflix выпустил трейлер страстной драмы Fair Play со звездой «Бриджертонов»

Релиз картины на стриминге запланирован на 13 октября.

Американский стриминговый сервис Netflix представил в социальных сетях трейлер драматического триллера Fair Play, главные роли в котором исполняют актеры Фиби Дайневор ("Бриджертоны") и Олден Эренрайк ("Хан Соло: Звёздные войны. Истории"). Данная картина стала полнометражным дебютом режиссёра и сценариста Хлои Домон (извесьтного зрителям по таким проектам как "Форс-мажоры" и "Миллиарды". В основе истории окажутся двое сотрудников хедж-фонда Люк (Эренрайк) и Эмили (Дайневор), которые недавно обручились. Однако на рабочих местах пара скрывает отношения. В какой-то момент их личная жизнь начинает мешать трудовым обязанностям, так как оба героя стремятся добиться карьерных высот. В результате им приходится соперничать друг с другом.

Официальная премьера ленты Fair Play состоялась на кинофестивале "Сандэнс". В рамках кинофестиваля фильм высоко оценили критики. В настоящий момент у картины на профильном сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes зарегистрировано 90% положительных рецензий на основе 81 опубликовванного материала. На онлайн-ресурсе Fair Play выйдет 13 октября.

Вышел русский трейлер хоррора "под Линча" "Проклятое наследие".

Фото и видео: YouTube / Netflix