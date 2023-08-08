Вышел русский трейлер хоррора" под Линча" "Проклятое наследие"

Релиз картины намечен на 14 сентября.

Отечественная кинокомпания "Каропрокат" опубликовала в социальных сетях трейлер американо-французского фильма с озвучкой "Проклятое наследие" (в оригинале - Perpetrator) с Алисией Сильверстоун в главной роли. Известно, что сюжет будет рассказывать о жизни бунтарки по имени Джонни. Родственники проводят над ней обряд семейного заклинания, напоминающего проклятие. После этого в девушка начинают открываться мистические силы. Однако она намерена использовать дар во благо. Ей предоставляется шанс показать себя в тот момент, когда из ее школы начинают исчезать подростки. В ролях картины заявлены Киа МакКирнан ("Ночное небо", "Мейр из Исттауна"), Крис Лоуэлл ("Изобретая Анну", "Прислуга", "Мне бы в небо"), Джош Байуотер ("Чикаго в огне", "Измена"), Эйвери Холлидэй ("Ночное небо"), Казимер Джоллетт ("Хрупкие создания"), Мелани Либёрд ("Игра престолов").

Данная лента вошла в основную программу минувшего Берлинале, а также демонстрировалась на фестивале "Трайбека". Официальная премьера в России -запланирована на 14 сентября.

Вышел трейлер комедии СТС "Кибер Иван" от Федора Бондарчука.

Фото и видео: YouTube / Кинокомпания Каропрокат