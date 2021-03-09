Вышел трейлер комедии СТС "Кибер Иван" от Федора Бондарчука

Премьера сериала намечена на 28 августа.

Российский телеканал СТС представил в социальных сетях трейлер своего нового комедийного сериала "Кибер Иван". Одним из продюсеров проекта выступил Федор Бондарчук. Известно, что шоу будет состоять из 13 эпизодов. В них пойдет речь о неудачнике-актере, который случайно ломает новейшего андроида, созданного по своему подобию. Для того, чтобы помочь отцу-инженеру, Иван вынужден изображать робота в доме регионального министра инноваций Бориса и его супруги Риты. Молодому человеку предстоит бороться не только с угрозой своего раскрытия, но также и с чувствами к неприступной дочке чиновника. В актерском составе заявлены Александр Метёлкин, Камиль Ларин, Янина Студилина, Дмитрий Астрахан, Анастасия Акатова, Анжелика Каширина, Сергей Неудачин, Андрей Назимов, Борис Дейков и другие

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Фото и видео: YouTube / СТС