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Вышел новый трейлер к второму бета-тесту для Persona 5: The Phantom X готовится

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Пользователи смогут отправить заявку на участие уже с 8 августа.

Разработчики рассказали о  том, что мобильную игру Persona 5: The Phantom X ждёт второй бета-тест. В официальном заявлении на китайском языке говорится о том, что тестирование начнётся 18 августа. Однако дополнительно авторы разместили в социальных сетях новый трейлер к проекту. В ролике указано, что подача заявок и само тестирование начнутся с 8 числа.  Пользователи смогут присоединиться к игре в том случае, если заполнят анкету. Также бета-тестирование окажется доступно для пользователей, которые уже достигли 18 лет. Приглашения от создателей  будут приходить волнами, начиная с 17 августа, то есть за один день до начала ЗБТ.

Известно, что в программе Persona 5: The Phantom X будут принимать ограниченное число участников. Мероприятия ведутся без возможности доната и с удалением прогресса после закрытия серверов. Для того, иметь больше шансов на участие, от геймера нужно участвовать в лотерее TapTap. Среди подарков заявлены не только доступ к ЗБТ Persona 5, но также и другая периферия для консоли PlayStation 5.

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Фото и видео: YouTube / Perfect World Games

Теги: persona 5 the phantom, бета-тест, компьютерная игра, мобильная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Культура,

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