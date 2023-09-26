Вышел трейлер седьмого сезона "Рика и Морти" с новыми голосами героев

Премьера сезона запланирована на 15 октября.

На YouTube-канала Adult Swim опубликовали трейлер седьмого сезона анимационного сериала "Рик и Морти". В презентационном ролике зрители смогли услышать новые голоса персонажей после того, как актер озвучки Ройланд был обвинен в домашнем насилии и лишился работы. Против аниматора выступила сначала бывшая подруга, а затем еще несколько человек сообщили о злоупотреблениях Ройланда. Свежие выпуски шоу выйдут на экраны 15 октября. В новый актерский состав кроме неизвестных артистов вошли Кит Дэвид и Сьюзан Сарандон. В сезоне персонажи отправятся на поиски Рика Прайма — альтернативной версии героя, убившей свою семью. Рику помогать ему в преследовании Прайма будет Морти, а также несколько его бывших соратников. Среди них — Птичья личность, президент США Кертис, Шестеренкоголовый.

Вышел трейлер второго сезона "Убийцы гоблинов".

Фото и видео: YouTube / Adult Swim