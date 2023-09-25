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Вышел трейлер второго сезона "Убийцы гоблинов"

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Премьера состоится 6 октября

Издательский лейбл GA Bunko представил трейлер второго сезона аниме сериала "Убийца гоблинов".

Сериал снят по одноименной серии книг. В ней представлен фэнтезийный мир, в котором искатели приключений выполняют различные контракты. С одним из них, который известен под прозвищем "Убийца гоблинов", знакомится молодая жрица.

Премьера второго сезона "Убийцы гоблинов" состоится 6 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер спецвыпусков "Доктора Кто" в честь 60-летия сериала.

Видео: YouTube / GA文庫チャンネル

Теги: сериал, трейлер, убийца гоблинов
Категории: Лента новостей, Культура,

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