Вышел трейлер второго сезона "Убийцы гоблинов"

Премьера состоится 6 октября

Издательский лейбл GA Bunko представил трейлер второго сезона аниме сериала "Убийца гоблинов".

Сериал снят по одноименной серии книг. В ней представлен фэнтезийный мир, в котором искатели приключений выполняют различные контракты. С одним из них, который известен под прозвищем "Убийца гоблинов", знакомится молодая жрица.

Премьера второго сезона "Убийцы гоблинов" состоится 6 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер спецвыпусков "Доктора Кто" в честь 60-летия сериала.

Видео: YouTube / GA文庫チャンネル