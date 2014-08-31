Вышел новый трейлер спецвыпусков "Доктора Кто" в честь 60-летия сериала

Премьера состоится в ноябре 2023 года.

BBC представил новый трейлер спецвыпусков "Доктора Кто" в честь 60-летия сериала. В честь юбилея проекта выйдут три эпизода.

По сюжету в Лондоне приземлится космический корабль, который станет новой угрозой для всего мира. Доктор Кто вернется на Землю, чтобы спасти людей и свою подругу Донну Ноубл.

В главных ролях сыграют Дэвид Теннант, Кэтрин Тейт, Нил Патрик Харрис и Шути Гатва. Премьера состоится в ноябре 2023 года.

Ранее мы сообщали, что в соцсетях появился трейлер реалити-шоу "Игра в кальмара: Вызов".

Видео: YouTube / Doctor Who