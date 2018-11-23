В соцсетях появился трейлер реалити-шоу "Игра в кальмара: Вызов"

Премьера шу намечена на 22 ноября.

Американский стриминговый сервис Netflix выпустила в социальных сетях трейлер к предстоящему реалити-шоу по мотивам южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Онлайн-ресурс официально подтвердил, что что премьера проекта намечена на 22 ноября. В шоу "Игра в кальмара: Вызов" будут принимать участие 456 человек со всего мира. Они будут сражаться в различных испытаниях, основанных на корейском сериале, а также будет представлено несколько новых состязаний. Победитель турнира получит денежный приз в размере 4,56 миллионов долларов.

В ходе серии игровых заданий каждый игрок будет доведен до предела и вынужден спросить себя о том, как далеко он готов зайти ради победы. В текущий момент данный сериал погряз в конфликтах после того, как участницам соревнований потребовалась медицинская помощь во время съёмок, проходивших на территории Великобритании во время неожиданного похолодания. Издание Variety отмечает, что несколько девушек, которым не было выплачено вознаграждение за участие в сериале, упали в обморок на съёмочной площадке от холода и усталости.

Появился трейлер мюзикла "Путешествие в Вифлеем".

Фото и видео: YouTube / Netflix