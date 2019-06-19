Появился трейлер мюзикла "Путешествие в Вифлеем"

Американская премьера намечена на 10 ноября.

Компании Affirm Films и Monarch Media, принадлежащие студии Sony Pictures, представили в социальных сетях трейлер рождественского музыкального фильма "Путешествие в Вифлеем". Премьера ленты на территории США запланирована на 10 ноября. Картина станет режиссёрским дебютом для Адама Андерса, который ранее музыкальным продюсером сериала "Хор" (Glee). Создатели планируют пересказать зрителям историю Марии и Иосифа, рождения Иисуса. Однако авторы переплетают классические сюжеты с рождественскими мелодиями, юмором, поп-песнями.

Я давно мечтал создать рождественский мюзикл, и то, что он воплотился в жизнь благодаря потрясающему актёрскому составу, превзошло все мои ожидания. Мы не можем нарадоваться тому, что этот фильм станет классикой на долгие годы. Адам Андерс, режиссер

В актерском составе заявлены Фиона Паломо, Майло Манхейм, Антонио Бандерас, Стефани Хиль, Ризван Манжи, Гено Седжерс, Омид Джалили, Джоэл Смолбон и Лекрей.

Вышел дублированный трейлер фильма "Папа из спецназа" с Николасом Кейджем.

Фото и видео: YouTube / Sony Pictures India