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Вышел дублированный трейлер фильма "Папа из спецназа" с Николасом Кейджем

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Премьера в онлайн-кинотеатрах России состоится 5 октября.

Кинокомпания "Вольга" представила дублированный трейлер фильма "Папа из спецназа". Режиссером картины выступил Тим Браун.

Сюжет расскажет историю бывшего профессионального убийцы, которому пришлось вернуться в строй, чтобы спасти родных от криминального клана.

В фильме снялись Николас Кейдж, Рон Перлман, Эшли Грин и другие. Премьера в онлайн-кинотеатрах России состоится 5 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Точка кипения".

Видео: YouTube / Вольга

Теги: вольга, папа из спецназа, ппа, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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