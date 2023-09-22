Вышел дублированный трейлер фильма "Папа из спецназа" с Николасом Кейджем

Премьера в онлайн-кинотеатрах России состоится 5 октября.

Кинокомпания "Вольга" представила дублированный трейлер фильма "Папа из спецназа". Режиссером картины выступил Тим Браун.

Сюжет расскажет историю бывшего профессионального убийцы, которому пришлось вернуться в строй, чтобы спасти родных от криминального клана.

В фильме снялись Николас Кейдж, Рон Перлман, Эшли Грин и другие. Премьера в онлайн-кинотеатрах России состоится 5 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Точка кипения".

Видео: YouTube / Вольга