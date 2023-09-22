Вышел дублированный трейлер фильма "Папа из спецназа" с Николасом Кейджем

Кинокомпания "Вольга" представила дублированный трейлер фильма "Папа из спецназа". Режиссером картины выступил Тим Браун.
Сюжет расскажет историю бывшего профессионального убийцы, которому пришлось вернуться в строй, чтобы спасти родных от криминального клана.
В фильме снялись Николас Кейдж, Рон Перлман, Эшли Грин и другие. Премьера в онлайн-кинотеатрах России состоится 5 октября.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Точка кипения".
Видео: YouTube / Вольга
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