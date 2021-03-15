Вышел трейлер сериала "Точка кипения"

Премьера состоится 1 октября.

BBC представил трейлер сериала "Точка кипения". Проект является продолжением одноименного фильма, снятого Филом Барантини.

Сюжет развернется спустя шесть месяцев после оригинальной истории. В нем покажут историю Карли, бывшей напарницы шеф-повара Энди, которая открыла собственный ресторан в Лондоне и привлекла туда всю команду. Им придется столкнуться с новыми сложностями в процессе своей работы.

В главных ролях сыграли Стивен Грэм и Винетт Робинсон. Премьера состоится 1 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер финального сезона сериала "Бойтесь ходячих мертвецов".

Видео: YouTube / BBC