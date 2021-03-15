Вышел трейлер сериала "Точка кипения"

BBC представил трейлер сериала "Точка кипения". Проект является продолжением одноименного фильма, снятого Филом Барантини.
Сюжет развернется спустя шесть месяцев после оригинальной истории. В нем покажут историю Карли, бывшей напарницы шеф-повара Энди, которая открыла собственный ресторан в Лондоне и привлекла туда всю команду. Им придется столкнуться с новыми сложностями в процессе своей работы.
В главных ролях сыграли Стивен Грэм и Винетт Робинсон. Премьера состоится 1 октября.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер финального сезона сериала "Бойтесь ходячих мертвецов".
Видео: YouTube / BBC
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