Вышел трейлер финального сезона сериала "Бойтесь ходячих мертвецов"

Завершающие эпизоды проекта будут показаны с 22 октября.

В социальных сетях появился трейлер второй половины восьмого и заключительного сезона сериала "Бойтесь ходячих мертвецов". Последние выпуски спин-оффа проекта "Ходячие мертвецы" начнут выходить на стриминговом сервисе с 22 октября. Известно, что исполнительным продюсером шоу остался Скотт М. Гимпл, шоураннерами - Эндрю Чэмблисс и Ян Голдберг, Роберт Киркман, Гейл Энн Херд, Грег Никотеро, Майкл Сатраземис и Дэвид Альперт.

Напомним, что события "Бойтесь ходячих мертвецов" развернулись в американском городе Лос-Анджелесе в первые дни эпидемии. Проект рассказывает о семье матери-одиночки и консультанта по профессиям Мэдисон Кларк и разведённого учителя Трэвиса Манавы. Люди пытаются выжить в зомби-апокалипсисе. Основные роли исполнили Ким Диккенс ("Исчезнувшая" ), Клифф Кёртис ("Аватар: Путь воды") и Алисия Дебнем-Кэри ("Навстречу шторму"). Шоу транслируется с лета 2015 года.

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Фото и видео: YouTube / The Walking Dead