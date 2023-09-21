Вышел трейлер документального фильма о Бекхэме от Netflix

Премьера проекта запланирована на 4 октября.

На официальном YouTube-канале Netflix опубликован трейлер документального сериала "Бекхэм", посвященного профессиональной карьере и личной жизни футболиста Дэвида Бекхэма. Шоу выйдет на стриминговом сервисе с 4 октября. Известно, что в шоу появятся близкие люди спортсмена. В том числе речь идет о его супруге Виктории. Родственники расскажут о сложных периодах, детстве игрока, слабостях и победах. В общей сложности создатели сняли четыре выпуска. Автором проекта стал обладатель премии "Оскар" Фишер Стивенс ("Палмер", "Спасти планету", "Реальные парни"), а продюсером выступил Джон Батсек ("Wham!", "Гражданин Икс").

Напомним, что Дэвид Бекхэм является одним из самых известных футболистов мира. В мае 2023 года спортсмену исполнилось 48 лет. Он завершил карьеру десять лет назад. В разные годы игрок выступал за "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан" и "Пари Сен-Жермен". В 2011 году иностранец стал самым высокооплачиваемым профессионалом в мире.

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Фото и видео: YouTube / Netflix