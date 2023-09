Like a Dragon: Infinite Wealth получила дату выхода и 15 минут видео

Проект выйдет в свет с 26 января.

Компания Sega официально объявила дату выхода игры Like a Dragon: Infinite Wealth. Следующая игра данной компьютерной серии, известной как Yakuza, выйдет 26 января. Вместе с объявлением даты релиза проекта в социальных сетях опубликованы два видеоролика, в которых демонстрируется 15 минут геймплея. Первое видео содержит в себе информацию о сюжете и персонажах истории, а также раскрывает предысторию основных героев Ичибана Касуги и Кадзумы Кирю. Второй ролик представляет из себя пятиминутный минутный геймплейный трейлер, в котором авторы демонстрируют зрителям некоторые действия, которые игрок может совершить в детализированном городе.

Напомним, что перед Infinite Wealth выйдет Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name — спин-офф, проливающий свет на историю Кадзумы Кирю после событий, которые произошли в игре Yakuza 6: The Song of Life. А проект Like a Dragon Gaiden выйдет 9 ноября для консолей PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и персональных компьютеров.

Фото и видео: YouTube / SEGA