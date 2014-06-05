Вышел финальный трейлер сериала "Сексуальное просвещение"

Шоу выходит на стриминге с 21 сентября.

Британское драмеди "Сексуальное просвещение" подходит к завершению в четвёртом и финальном для себя сезоне. Американский стриминговый сервис Netflix напомнил о начале выпуска эпизодов, которые начнут показываться на онлайн-ресурсе с 21 сентября. В кадре персонаж по имени Отис вспоминает о тех, кто когда-то разбил ему сердце, и тех, кому он сам причинил боль. Герой истории предложил поговорить об этом студентам. Предположительно, мальчик записал видеоролик для учащихся колледжа, в котором планирует стать практикующим терапевтом. Авторы добавили, что в текущем сезоне Отис также пытается строить отношения на расстоянии с Мэйв, которая оказалась в престижном университете.

Вышел трейлер фильма "В огне" с Эмбер Херд.

Фото и видео: YouTube / Netflix