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Вышел трейлер "Фионны и Кейка" — спин-оффа "Времени приключений"

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Официальная премьера проекта намечена на 31 августа.

В социальных сетях появился свежий трейлер трейлер мультсериала, который является спин-оффом проекта "Время приключений", который выходил на Cartoon Network с 2010 по 2018 год. Новое шоу получило название "Фионна и Кейк". Официальная премьера шоу состоится 31 августа на американском стриминговом сервисе Max. Главными героями истории станут девушка по имени Фионна и ее кот Кейк. Размеренная жизнь персонажей неожиданно меняется, когда загаданное героиней желание сбывается и она оказывается в совершенно новом мире — "Земле Ооо". Ожидается десять выпусков.

Вышел первый трейлер второго сезона сериала "Жизнь по вызову" с Прилучным.

Фото и видео: YouTube / Max

Теги: время приключений, мульфильм, спин-офф, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

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