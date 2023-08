Вышел первый трейлер второго сезона сериала "Жизнь по вызову" с Прилучным

Премьера проекта запланирована на 1 сентября.

Российский онлайн-кинотеатр KION выпустил в социальных сетях полноценный трейлер второго сезона сериала "Жизнь по вызову" с Павлом Прилучным ("Мажор") в главной роли. Актер исполняет роль владельца эскорт-агентства. Постановкой нового сезона проекта снова занимался Сарик Андреасян ("Чикатило"). История происходит после событий предыдущего сезона, когда персонаж Александр Шмидт по прозвищу Мэджик возвращается в Москву с целью отомстить олигарху Ружинскому и Денису Викторовичу. В первом случае враг разрушил жизнь Шмитда, а во втором - убил сотрудниц агентства. В результате Мэджику удается возродить свой бизнес, но ключевой проблемой для него становится дочь Алина. Девочка решила пойти по пути эскорта назло отцу, поэтому в какой-то момент оказалась в опасной ситуации. Известно, что новые выпуски шоу стартуют на стриминговом сервисе KION с 1 сентября.

Sega показала новый трейлер Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name.

Фото и видео: YouTube / kionru