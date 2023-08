Sega показала новый трейлер Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name

Выпуск игры в свет намечен на 9 ноября.

Компании Sega и Ryu Ga Gotoku показали в социальных сетях свежий трейлер проекта Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Дополнительно авторами раскрыты некоторые детали о компьютерной игре. Разработчики объяснили что в настоящее время пользователи могут оформить предзаказ, после чего - получить набор Legendary Fighter Pack, в который входят трое легендарных якудза для сражений на боевой арене. На текущий момент известно, что одним из них станет популярный Горо Мадзима по прозвищу "одноглазый демон". Сама площадка предложит игрокам масштабные сражения, в качестве бонуса к предказау появится специальная демоверсия Like a Dragon: Infinite Wealth с эксклюзивной сценой. Чтобы открыть ее от геймера потребуется пройти всю The Man Who Erased His Name.

Напомним, что следующий показ игры состоится с 23 по 27 августа на gamescom 2023, затем игра появится на PAX West с 1 по 4 сентября и Tokyo Game Show с 21 по 24 сентября. Официальный релиз Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name запланирован на 9 ноября на таких платформах как персональный компьютер, а также консоли PlayStation и Xbox.

Фото и видео: YouTube / SEGA