Петербуржцам рассказали, каким категориям граждан с 1 мая повысят пенсии

Отмечается, что индексация доплат проводится регулярно четыре раза в год, одна из дат планового перерасчета приходится на 1 мая.

Эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Петербурге Линда Рыжих сообщила, что пенсии членов летных экипажей, работников угольной промышленности и пенсионеров, которым в мае исполняется 80 лет, повысят с 1 мая. Об этом пишет издание "РИА Новости".

Отмечается, что индексация доплат проводится регулярно четыре раза в год, одна из дат планового перерасчета приходится на 1 мая.

С этой даты будут повышены доплаты к пенсии членам летных экипажей (воздушных судов гражданской авиации), а также отдельным категориям бывших работников угольной промышленности. Линда Рыжих, эксперт по трудовому праву

Также гражданам, которые в мае получат I группу инвалидности, увеличат пенсию в два раза. Кроме того, напомним, что для ветеранов подготовили выплаты ко Дню Победы в размере от 5 до 10 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV