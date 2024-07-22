  1. Главная
Из бюджета Петербурга выделят 37,8 млн рублей на замену плит и газового оборудования льготникам
Сегодня, 10:58
В прошлом году на эти цели направили почти 36 млн рублей.

Петербург продолжает бесплатную замену электрических плит и газового оборудования льготным категориям граждан. Программу реализует Жилищный комитет города. 

По информации Смольного, изношенные плиты и газовые приборы – одна из главных причин утечек газа, коротких замыканий и пожаров. В прошлом году на эти цели направили почти 36 млн рублей: свыше 1,5 тыс. льготников получили новое оборудование и электроплиты. В 2026 году планируется обновить 1,4 тыс. газовых приборов и 28 плит, на что выделено 37,8 млн рублей. 

Это вклад в спокойствие тысяч семей, в защиту их здоровья и имущества. Город не просто помогает – он берет на себя ответственность за безопасность тех, кто особенно в этом нуждается. 

Жилищный комитет 

Фото: pxhere 

Теги: газ, льготники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

