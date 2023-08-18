Появился тизер-трейлер приключенческого экшена "Чужая"

Премьера фильма намечена на 21 сентября.

В социальных сетях опубликован первый тизер-трейлер приключенческой ленты "Чужая", сюжет которой основан на реальных событиях. Ленту выпустит компания "НМГ Кинопрокат", а кинотеатральная премьера в стране назначена на 21 сентября. Первый показ фильма состоялся в рамках 31 кинофестиваля российского кино "Выборг". Режиссером данного проекта стал Алексей Луканев, а главную роль исполнила актриса Анна Слю. История расскажет о предпринимательнице по имени Дина, которая стала выжившей после авиакатастрофы, которая произошла посреди глухой тайги. В результате женщину подбирает и выхаживает местное племя, жизнь которого сейчас мало отличается от жизни предков. Таким образом героине предстоит многие годы провести среди чужих к ее ментальности людей, приспособиться к окружающим условиям. Однако даже после долгожданного возращения домой к семье все оказывается не таким, каким она представляла.

Напомним, что частично съемки фильма проходили в Якутии, а значительный блок сцен снимался национальном парке Ленские Столбы, Кангаласском мысу,. Специально для роли Анна Слю прошла курс по управлению собачьей упряжкой, а также научилась нескольким танцам северных народов, освоила искусство носить их национальную одежду.

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Фото и видео: YouTube / НМГ Кинопрокат