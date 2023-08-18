Вышел релизный трейлер стратегии Gord от бывших сотрудников CD Projekt Red

Официальный выход игры состоялся 17 августа.

Издатель из компании Team17 опубликовал в социальных сетях релизный трейлер "древнеславянской" стратегии Gord. За создание данной компьютерной игры отвечала студия Covenant.dev, основанная бывшими сотрудниками CD Projekt RED. Официальная премьера проекта состоялась 17 августа. К текущему моменту большинство критиков приняли стратегию прохладно. Чаще всего пользователи оставались недовольны геймплеем, интерфейсом и странными геймдизайнерскими решениями. В Gord пользователи управляют собственным поселением, которое важно контролировать и развивать. В противном случае местное население может погибнуть голода, болезней и различных травм.

Появился трейлер "Анатомии падения" Жюстин Трие.

Фото и видео: YouTube / Team17