Появился трейлер "Анатомии падения" Жюстин Трие

В России фильм выйдет в свет с 19 октября.

В социальных сетях появился новый трейлер триллера "Анатомия падения" (Anatomie dʼune chute), который в 2023 году получил Золотую ветвь Каннского кинофестиваля. Постановкой данной картины занималась Жюстин Трие ("Соблазн"), а главные роли исполнили актеры Сандра Хюллер ("Тони Эрдманн") и Сванн Арло ("Анонимные романтики"). История расскажет зрителям о писательнице, которая подозревается в убийстве своего супруга Сэмюэля. Тело мужа было найдено в снегу около дома. В результате жизнь главной героини переворачиваются с ног на голову, так как загадочная смерть близкого человека совпадает с описанием убийства в одной из её ранее написанных литературных произведений. Официальная премьера ленты на территории США запланирована на 13 октября. Однако в России прокат начнется с 19 числа.

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Фото и видео: YouTube / Rotten Tomatoes Trailers