Свежий трейлер ролевого экшена Neo Berlin 2087 посвятили сюжету и геймплею

Игра должна выйти в свет в 2024 году.

К ролевому киберпанк-экшену Neo Berlin 2087 разработчики в социальных сетях выпустили свежий трейлер с фокусом на сюжет и геймплей проекта. Авторы анонсировали выход данной компьютерной игры в апреле 2023 года. Известно, что разработкой занимается немецкая студия Elysium Game. По сюжету Neo Berlin 2087 пользователь возьмет на себя роль детектива, способного взламывать сознание подозреваемых, а также находить подсказки для раскрытия расследований. Персонажу придется восстановить справедливость в городе, управляемый тоталитаризмом, высокими технологиями и классовым разделением граждан.

Официальная премьера Neo Berlin 2087 запланирована на 2024 году. Проект будет доступен для таких платформ как персональные компьютеры, игровая консоль PlayStation 5. Многим игрокам грядущая новинка к текущему моменту напоминает проекты Quantic Dream.

На видео показали геймплей и новые детали Call of Duty: Modern Warfare 3.

Фото и видео: YouTube / PlayStation