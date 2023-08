На видео показали геймплей и новые детали Call of Duty: Modern Warfare 3

Премьера игры намечена на 10 ноября.

Авторы компьютерной игры Call of Duty: Modern Warfare 3 показали в социальных сетях свежий геймплейный трейлер проекта. В ролике создатели продемонстрировали динамичные перестрелки, а также фрагменты из некоторых боевых заданий. Эти миссии будут разворачиваться как в воздушном пространстве, так и под водой. Дополнительно объявлено о том, что в шутере появится зомби-режим, а также карты из прошлой части серии. Разработчики ранее говорили о переносе специального контента из Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) и Call of Duty: Warzone 2. Официально новая часть Call of Duty выйдет в свет с 10 ноября 2023 года и получит полную русскую локализацию.

Фото и видео: YouTube / Call of Duty