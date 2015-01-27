Вышел трейлер аниме-сериала "Человек-бензопила"

Созданием проекта занимаются специалисты из MAPPA.

Вышел трейлер нового аниме-сериала "Человек-бензопила". Официальный релиз проекта запланирован на осень 2022 года. В центре истории окажется молодой юноша по имени Дэндзи, который вынужден сражаться с демонами. Герой надеется вернуть долг своего отца. В этом начинании ему помогает демонический пёс Почита, у которого из головы торчит бензопила. В какой-то момент герой погибает в схватке с противниками. Эту проблему решает домашний питомец, которому удается воскресить хозяина. Пес наделяет его возможностью превращать части тела в бензопилы. Благодаря апгрейду, персонаж еще с большей жестокостью расправляется с врагами. При этом мальчик хочет вернуться к обычной жизни и мечтам.

Напомним, что за анимацию проекта отвечает студия MAPPA. Ранее эта компания работала над "Магической битвой" и финальным сезоном "Атаки на титанов".

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Фото и видео: YouTube / Anime RU