Анонсирована хоррор-игра Saturnalia с необычной визуальной стилистикой

Santa Ragione раскрыла подробности о своем новом проекте.

Создателями на аонсирована итальянская хоррор-игра Saturnalia с необычной визуальной стилистикой. Они считают свой инди-проект одним из самых интересных в жанре в вопросе визуального стиля. Разработкой занималась студия, которая вдохновлялась фольклором региона Сардинии и фильмами ужасов. Стиль напоминает покадровую анимацию и альбом для художественных набросков. Такая атмосфера подчеркивает тревожность ситуации и загадочность происходящего с героями.

В рамках игры пользователь сможет управлять четырьмя персонажами. Также известно, что эти герои будут связаны сюжетной линией, которая восходит к "призрачным традициям". древней итальянской деревни. Сама локация в игре представляет из себя тщательно продуманный лабиринт, в котором нет двух одинаковых итераций. Геймеру придется проходить головоломки, использовать для этого различные инструменты и предметы, которые персонажи найдут на своем пути. При открытии очередной части паззла будут появляться новые персонажи. Они внесут свою лепту в расследование.

У проекта Saturnalia пока нет официальной даты запуска. Создатели уточняют, что игра появится на персональных компьютерах исключительно через сервис Epic Games Store в 2022 году.

Первый тизер "Джокера 2" сохранил в тайне роль Леди Гаги в проекте.

Фото и видео: Santa Ragione