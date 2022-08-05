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Первый тизер "Джокера 2" сохранил в тайне роль Леди Гаги в проекте

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В соцсетях появился небольшой ролик но сиквелу истории о злодее DC.

Первый тизер фильма-продолжения "Джокера" сохранил в тайне роль Леди Гаги в проекте. Видео разместила в собственном аккаунте в социальных сетях сама певица. Создатели второй части картины подтвердили участие артистки в проекте.В размещенном в соцсетях ролике показаны силуэты танцующей Леди Гаги и американского актера Хоакина Феникса, исполняющего роль главного злодея. Гага получит роль Харли Квинн, а сиквел выйдет под названием "Джокер: Безумие на двоих". Персонаж Гаги будет отличаться от того образа, который представляла зрителям актриса Марго Робби в двух частях проекта "Отряд самоубийц".

Напомним, что "Джокер 2" должен выйти на мировые экраны 4 октября 2024 года. начало съемок запланировано на декабрь текущего года. Известно, что действие картины развернется в психиатрической больнице города Аркхэм.

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Фото и видео: Twitter / Lady Gaga
 

Теги: вселенная dc, джокер 2, леди гага, сиквел, тизер, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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