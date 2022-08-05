Frogwares показала дебютный трейлер ремейка Sherlock Holmes The Awakened

Оригинал игры вышел более 16 лет назад.

Студия-разработчик компьютерных игр Frogwares на своем официальном сайте показала дебютный трейлер ремейка Sherlock Holmes The Awakened. Они напомнили, что оригинальная версия была выпущена более чем 16 лет назад. При этом работу над обновленной версией создатели вели с нуля. Основой проекта послужил движок Unreal Engine 4. Сюжет расскажет историю о первом совместном деле сыщика Шерлока Холмса и Ватсона, которые только подружились друг с другом.

Ремейк игры создатели "приправят" дополнительными квестами, репликами и изменят финал. Озвучка персонажей также потерпит изменения. Разработчики улучшат графику и анимацию, сделают более зрелищными кат-сцены. Релиз игры запланирован на 2023 год на всех игровых платформах.

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Фото и видео: YouTube / Frogwares