Альберт Вескер и Ада Вонг станут новыми персонажами Dead by Daylight

Злодей из "Обители зла" примерит на себя роль Кукловода.

Альберт Вескер и Ада Вонг станут новыми персонажами в коллаборации Dead by Daylight с хоррор-франшизой Resident Evil. Об этом геймерам рассказали представители студии-разработчика Behaviour Interactive. Они анонсировали будущую главу, которая получила название Project W. Соответствующий трейлер со злодеями из "Обители зла" опубликован на YouTube-канале.

Новым убийцей станет Альберт Вескер — один из главных антагонистов серии Resident Evil. По версии создателей игры, он смог успешно адаптироваться к распространившемуся зомби-вирусу. В проекте Dead by Daylight он получит прозвище Кукловод. Пользователи также увидят двух новых выживших персонажей. Речь пойдет о шпионке Вонг и члене отрядов S.T.A.R.S. и B.S.A.A. Ребекке Чемберс. На текущий момент их навыки не раскрываются. Создатели также перерабатывают интерактивную карту "Полицейский участок Раккун-Сити".

Напомним, что анонсированная коллаборация Dead by Daylight и Resident Evil не стала первой для проектов. В июне 2021 года вышла 20-я глава, в которой в игре появился маньяк Немезиса, а также выжившие Леона С. Кеннеди и Джилл Валентайн.

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Фото и видео: YouTube / Dead by Daylight