Новые кадры фэнтезийной ролевой игры Hogwarts Legacy показали на презентации Autodesk

Героям сюжета придется спасать гипогриффа.

Новые кадры фэнтезийной компьютерной ролевой игры Hogwarts Legacy показали на презентации мероприятия Autodesk Vision Series 2022. Ролик выпустили студия-разработчик Avalanche Software совместно с издательством Warner Bros. Games. Опубликованный 40-секундный отрывок из проекта демонстрирует зрителям эпизод с протагонистом и его спутницей, которые становятся очевидцами пыток темными магами-браконьерами гиппогрифа. В результате герои решают помочь магическому существу. Школьница успевает пробраться за ворота, пока протагонисту приходится искать путь на крышу.

Авторы Hogwarts Legacy объяснили, что создали видео с помощью программ Autodesk в проработке кинематографических роликов, инструментах для создания героя и редакторе персонажа (иллюстративным материалом).

В сети появилось видео с закрытого тестирования Diablo IV.

Фото и видео: YouTube / Everyeye.it