В сети появилось видео с закрытого тестирования Diablo IV

Релиз игры ожидается в 2023 году.

Портал TechRadar сообщил о закрытом тестировании игры Diablo IV.

На опубликованном видео показано окно с выбором игрового персонажа и редактор его внешности. За кадром слышен голос тестировщика, который выражает сомнение в том, стоит ли публиковать это видео. Закрытое тестирование игры провела компания Blizzard Entertainment.

Релиз Diablo IV ожидается в 2023 году на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series.

Ранее мы сообщали, что в сети появился трейлер российской игры об ужасах Второй мировой войны.

Видео: Gfycat