Опубликован трейлер российской игры об ужасах Второй мировой войны

Российская студия разработки Perelesoq из Москвы показала трейлер своей новой компьютерной игры Torn Away, посвященной ужасам Второй мировой войны. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале компании. Создатели уточнили, что презентуют интерактивный сюжет, который основан на лучших элементах приключенческих игр, стелс сайд-скроллера и кинематографических вставок от первого лица. Главным действующим героем в истории стала девочка по имени Ася. Ей 10 лет. Ребенка забрали трудовой лагерь немецкие оккупанты. Геймер должен помочь персонажу пересечь германию для того, чтобы вернуться домой.
Даже в обезумевшем от войны мире вы найдете поддержку в других людях с не менее трудной судьбой.
описание проекта
Игра Torn Away должна была выйти еще в марте 2022 года, однако релиз проекта перенесли на более поздний срок.
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Фото и видео: YouTube / Perelesoq
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